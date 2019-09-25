Москва, , 15:00 — REGNUM Саратовская область в течение нескольких лет значительно увеличила объем отчислений в федеральный бюджет. Об этом заявил глава региона Валерий Радаев, выступая в Совете Федерации в рамках «Часа субъекта», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в 2011 году область перечислила в федеральный бюджет около 25 млрд рублей, в 2018 году объем отчислений увеличился до 101 млрд рублей или более чем в четыре раза.

«Только за 2018 год в бюджеты всех уровней с территории региона собрано 189 млрд рублей. При этом в консолидированном бюджете области осталось лишь 80,7 млрд рублей или 43%. И это соотношение 57% на 43% безусловно не способствовало нашей бюджетной самостоятельности», — высказал обеспокоенность Радаев.

При этом он отметил, что удалось добиться оптимизации расходов бюджета в размере 20 млрд рублей.

Для снижения нагрузки на региональные бюджеты Радаев озвучил несколько предложений.

«Первое. Продление реструктуризации бюджетных кредитов без дополнительных условий с установлением ежегодного объема погашения для регионов не более 5% от суммы задолженности. Второе. Чтоб минимизировать риски для региональных бюджетов, предлагаем продлить до 2024 года ограничения на возврат авансовых платежей по налогу на прибыль. Третье. Компенсация субъектам в полном объеме выпадающих доходов в результате выведения недвижимого имущества из-под налогообложения. Для Саратовской области это 3,4 млрд рублей. Четвертое. Предлагаем рассмотреть вопрос о зачислении в бюджеты субъектов половины доходов от акцизов на табачную продукцию, предусмотрев их распределение пропорционально численности населения. Пятое. Досрочное упразднение института консолидированных групп налогоплательщиков в связи с непредсказуемостью таких показателей, как объем налога на прибыль и сумма его прямого изъятия», — сказал губернатор.

По его мнению, эти параметры отрицательно сказываются на региональных бюджетах.

Шестым пунктом Радаев назвал проблему жилья для детей сирот, очередь в области составляет почти 5 тыс. человек. Выходом могло бы стать изменение федерального законодательствао предоставлении эскроу счетов казенным бюджетным учреждениям.

«По нашим подсчетам, замена коммерческих кредитов бюджетными в размере 17 млрд рублей позволит ежегодно экономить порядка 1,3 млрд рублей. А всего за пять лет 6,5 млрд рублей», — заключил Радаев.