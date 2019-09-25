В Пекине прошла пресс-конференция представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуана, сообщает 25 сентября Синьхуа.

Пекин, , 14:53 — REGNUM В ответ на заданный ему вопрос о недавних торгово-экономических обменах между двумя берегами Тайваньского полива, чиновник обратил внимание на постоянный рост экономики КНР, улучшение экономической инфраструктуры, все более открывающийся рынок и другие факторы расширения экономических возможностей страны.

По словам Ма Сяогуана, благодаря этим факторам, континентальный Китай по-прежнему остается для тайваньских предпринимателей наилучшим инвестиционным направлением.

Отметим, что в настоящий момент политические отношения между Пекином и Тайбэем остаются натянутыми из-за жёсткой антикитайской линии, которую проводит островное «демократическое» руководство во главе с так называемым «президентом» Ма Иньцзю.