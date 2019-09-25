Глава минфина КНР Лю Кунь на пресс-конференции в Пекине сообщил о стабильном хорошем состоянии пенсионных базовых фондов страны, корпоративные доходы которых за первые семь месяцев 2019 года составили 2,2 трлн юаней (около 311 млрд долларов), передаёт 25 сентября Синьхуа.

Пекин, , 14:44 — REGNUM Совокупное положительное сальдо указанных базовых пенсионных фондов достигло 5 трлн юаней.

Вместе с тем, несмотря на интенсивный рост, ряд провинциальных центров из-за старения и несбалансированных потоков населения, испытывают проблемы с достижением баланса фондов. Поэтому в целях обеспечения социальной справедливости и устойчивости пенсионной системы страны, министр пообещал принять дополнительные меры.