Глава минфина КНР Лю Кунь на пресс-конференции в Пекине сообщил о стабильном хорошем состоянии пенсионных базовых фондов страны, корпоративные доходы которых за первые семь месяцев 2019 года составили 2,2 трлн юаней (около 311 млрд долларов), передаёт 25 сентября Синьхуа.
Пекин, 25 сентября 2019, 14:44 — REGNUM Совокупное положительное сальдо указанных базовых пенсионных фондов достигло 5 трлн юаней.
Вместе с тем, несмотря на интенсивный рост, ряд провинциальных центров из-за старения и несбалансированных потоков населения, испытывают проблемы с достижением баланса фондов. Поэтому в целях обеспечения социальной справедливости и устойчивости пенсионной системы страны, министр пообещал принять дополнительные меры.