Москва, , 14:38 — REGNUM При поддержке «Газпром нефти» в Казани пройдет самый масштабный хакатон Европы, который станет финалом конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие, генеральным партнером которого выступит компания, продлится 48 часов, в нем примут участие несколько тысяч человек.

Команды разработчиков будут соревноваться в решении технологических кейсов «Газпром нефти», лучшие проекты будут интегрированы в бизнес-процессы компании. Кроме того, финалисты конкурса получат доступ к платформе «Профессионалы 4.0"* и возможность принять участие в проектах корпораций в составе гибких команд.

Победители смогут запустить собственный бизнес, найти работу в крупнейших компаниях страны, выиграть 500 000 рублей для команды и получить грант Фонда содействия инновациям на развитие своих проектов.

«Учитывая высокую скорость развития технологий, в первую очередь необходимо развивать таланты внутри компании и формировать привлекательный цифровой бренд для потенциальных сотрудников. Мы считаем, что «Цифровой прорыв» вносит большой вклад в создание нового поколения digital-компетенций. В финале конкурса мы предложим участникам поработать над актуальными задачами отрасли, а лучших из них пригласим присоединиться к нашей команде», — отметил Андрей Белевцев, директор дирекции цифровой трансформации «Газпром нефти».

«Основные задания региональных хакатонов лежали в плоскости социальной проблематики: образование, здравоохранение, ЖКХ, госуправление, транспорт и логистика. В рамках финала мы расширяем направления работы и привлекаем к партнерству лидеров из ключевых отраслей экономики. Для конкурсантов решение задач «Газпром нефти» — отличная возможность показать свои сильные стороны, и получить бесценные знания и опыт, работая вместе с экспертами компании», — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель проекта «Цифровой прорыв».

«Потребность в ИТ-кадрах для нефтегазовой индустрии очень высока. Привлечение финалистов «Цифрового прорыва» к проектам на платформе «Профессионалы 4.0» позволит нам ускорить их реализацию, значительно усилить проектные команды, а также восполнить «кадровые пробелы» специалистами в сфере сквозных технологий», — добавил Николай Долгов, директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0».