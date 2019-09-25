Москва, , 14:37 — REGNUM На сегодняшний день официальные планы частных компаний по увольнениям сотрудников снизились. Увольнение или наем трудовых ресурсов определяет не только рыночная необходимость, но и состояние макроэкономики государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя возможные массовые сокращения граждан РФ до конца сентября.

«Официальные данные говорят, что в России сейчас период замедления годовых темпов роста ВВП. Сейчас его оценивают в 1,6% вместо 1,8%.

Несмотря на то, что информация о сокращении персонала собирается по разным методикам, можно однозначно утверждать, что реальных цифр мы не получим в ближайшие годы.

Много сотрудники под давлением работодателей расторгают свои отношения с ним по собственному желанию или соглашению сторон, это очень распространенная практика в России.

В 2020 году численность госслужащих в России сократится на 5%, а в 2021 году — уже на 15%. На фоне предстоящей масштабной «зачистки» госсектора и стареющего населения России не факт, что частный сектор заморозит сокращений персонала.

Создание благоприятных условий для работы частного бизнеса на фоне уверенного роста экономики России может привести к созданию десятков тысяч привлекательных по уровню зарплаты рабочих мест в каждом крупном городе. Но пока такое развитие событий в краткосрочной перспективе, к сожалению, маловероятно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, организации и предприятия до конца сентября 2019 года планируют сократить, как минимум, 51,6 тыс. человек.

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