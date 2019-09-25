Москва, , 14:36 — REGNUM Вхождение в состав Ростеха Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) приведёт к существенным структурным изменениям и потребует изменения стратегии развития до 2025 года, сообщает 25 сентября пресс-служба госкорпорации.

«Интеграция в состав корпорации такого крупного холдинга означает выход на новые рынки, значительный рост внутригрупповых оборотов, пересмотр плановых цифр по выручке и другим экономическим показателям», — пояснили в Ростехе.

В рамках предстоящей работы специалисты госкорпорации уточнят целевые показатели, а также пересмотрят инвестиционные программы с учётом финансового состояния предприятий ОАК.

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Напомним, в соответствии с ранее утверждённой программой, Ростех к 2025 году планирует войти в число десяти крупнейших промышленных корпораций мира по объему выручки. Ежегодно холдинг планирует наращивать объём выручки на 17%, в том числе за счёт выпуска гражданской продукции.

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