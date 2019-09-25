Великий Новгород, , 14:35 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая сегодня, 25 сентября, перед депутатами Новгородской областной думы, отдельно отметил объёмы финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона подчеркнул, что национальные проекты сегодня — ключевое направление работы правительства Новгородской области.

«В этом году на нацпроекты в Новгородской области предусмотрено 7 млрд 139 млн рублей. Это примерно 20% бюджета региона. Большая часть финансирования — почти 5,5 млрд рублей — средства федерального бюджета», — сообщил Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом бюджет Новгородской области за восемь месяцев 2019 года вырос на 18,5%, при этом регион получил дополнительно 1,7 млрд рублей на решение социальных вопросов. В целом, объём финансирования из федерального бюджета превысил 6,5 млрд рублей.

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