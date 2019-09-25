Ставрополь, , 14:33 — REGNUM На начало сентября 2019 года объем финансирования государственной программы развития Северного Кавказа составил 14,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев 24 сентября в ходе заседания совета при полпреде президента РФ в СКФО.

С 2017 года в округе начата реализация 26 инвестиционных проектов. Завершены девять из них, что позволило привлечь в регион порядка 2 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Создано было при этом более 600 рабочих мест.

По словам Чеботарева, в 2019 году общее число представленных субъектами СКФО заявок для отбора инвестиционных проектов составило 21. Все они были связаны со сферами развития агропромышленного комплекса, промышленности, туризма. Рабочая группа выделила из них 12 инвестиционных проектов и утвердила в июле 2019 года.

«По итогам заочного голосования отобраны семь инвестиционных проектов: по два проекта в Северной Осетии и Чечне и три проекта в Ингушетии», — говорится в сообщении пресс-службы Минкавказа.

Министр потребовал проведения более качественной работы при составлении заявок на включение в программу. Кроме того, он обратил внимание на необходимость полного освоения бюджетных средств, выделенных на инвестиционные проекты.