Великий Новгород, , 14:31 — REGNUM Рост доходов бюджета Новгородской области за январь-август 2019 года составил 18,5%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин сегодня, 25 сентября, на заседании Новгородской областной думы.

По его словам, бюджет пополнился на 15,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, при этом налоговых платежей собрано почти на 10% больше, чем в соответствующий период 2018 года. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 6 млрд 596 млн рублей, общие доходы бюджета — 22 млрд 422 млн рублей.

Никитин сообщил, что при поддержке президента России Владимира Путина Новгородская область получила 1 млрд 700 млн рублей на решение социальных вопросов.

«Это серьёзные деньги, и даются они при полном понимании того, как их будет расходовать областная власть», — отметил губернатор Новгородской области.

Андрей Никитин поблагодарил региональных депутатов за то, что «регион продвигается в своём развитии, а наши инициативы понимают и поддерживают на федеральном уровне».