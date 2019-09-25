Тюмень, , 14:30 — REGNUM В Тюменской области в суде рассмотрят уголовные дела в отношении двух бывших руководителей ЗАО «Севертранссервис» о неуплате акцизов при производстве бензина на 120 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, один из обвиняемых с января 2013 года по июнь 2014 года уклонился от уплаты акцизов на общую сумму более 98 млн рублей. Делал он это путём занижения в налоговых декларациях объема произведённого бензина, а также непредоставления этих деклараций. Другой обвиняемый аналогичным образом с ноября 2014 года по январь 2016 года не заплатил акцизы в сумме свыше 112 млн рублей.

В отношении бывших руководителей ЗАО «Севертранссервис» было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов…»).

Материалы дела переданы в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.