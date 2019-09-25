Берлин, , 14:31 — REGNUM В 2019 году банки по всему миру объявили, что планируют сократить около 58,2 тыс. сотрудников, причем 90% (более 52,4 тыс.) увольнений приходятся на Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоит отметить, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе под сокращение попадут гораздо меньше — чуть более 500 человек. На Ближнем Востоке и в Африке свои места потеряют менее 2,5 тыс. банковских служащих, а в Северной Америке — 2770 человек.

Самое большое сокращение работников будет в германских банках. Например, Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тыс. сотрудников до конца 2022 года.

При этом европейские банки увеличивают персонал в технологической сфере и комплаенсе (системе контроля бизнес-процессов в банке).

Напомним, в 2018 году европейские частные банки получили на 8% меньшую прибыль, чем в 2017 году. Стоит отметить, что это самое большое снижение со времен мирового финансового кризиса.

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