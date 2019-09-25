Заиграевский район, Бурятия, , 14:24 — REGNUM В Бурятии будет реконструирована станция Онохой на Транссибирской магистрали. Как сообщили в пресс-службе Восточно-сибирской железной дороги, в 2019 году на эти цели планируется инвестировать 400 млн рублей.

Согласно проекту, здесь будет построен 60-метровый пешеходный мост через железнодорожные пути. Он соединит две части посёлка Онохой.

«На сегодняшний день завершена работа по подготовке разрешительной документации, закуплены необходимые материалы, начались подготовительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2020 года», — сообщили в ВСЖД.

Ранее на отсутствие виадука обратили внимание в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Из-за этого местным жителям приходится пересекать пути под вагонами. Сообщалось, что следователи начали доследственную проверку, однако результаты пока неизвестны.