Москва, , 14:20 — REGNUM Пакет правительственных законопроектов о гарантии выплат уволенным гражданам при ликвидации компании, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Речь идет о компаниях и юрлицах, которые работают в районах Крайнего Севера и подобных местностях. Если такая компания ликвидируется или количество сотрудников в ней сокращается, то граждане обязаны получить выходное пособие, а также в течение полугода сохранит средний месячный заработок.

Ранее Конституционный суд РФ постановил, что в законе необходимо прописать права граждан, работающих в компаниях на территории Крайнего Севера, на выплату выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка в течение полугода при ликвидации работодателя или же сокращении штата. Так, сегодня гражданин не может получить средний месячный заработок уже на второй месяц после увольнения, если организация была ликвидирована до того, как гражданин получил право на выплату.

Законопроект упорядочивает это право и обязывает работодателя сохранить средний месячный заработок на период трудоустройства уволенного работника на второй и третий месяц после увольнения.