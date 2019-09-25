Якутск, , 14:19 — REGNUM Освоение арктического шельфа и развитие оленеводства обсудят на масштабном Северном форуме, который начал работу в Якутске. Об этом сообщает 25 сентября ОТР.

Участники мероприятия обсудят и другие области экономики. Их интересуют изменения климата, ресурсы Крайнего Севера и перспективные проекты. Развитие Северного морского пути — одна из ключевых тем форума.

Глава Якутии Арсен Николаев выразил уверенность, что форум станет постоянной площадкой, призванной улучшать жизнь в Арктике и обмениваться опытом. Швейцарская участница форума Ольга Летыкай-Чонка отметила, что вопросы освоения Арктики актуальны как для России, так и для других стран, например Исландии.

В программу форума включены фольклорные выступления северных народов. Мероприятие с участием делегатов из 18 стран продлится до 28 сентября.