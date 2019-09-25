Москва, , 14:18 — REGNUM Ряд субъектов РФ имеют свою специфику, которая создает необходимость в дополнительном финансировании мероприятий в рамках национальных проектов. Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев в ходе «Часа субъекта» в Совете Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Для нас жизненно важно софинансирование федерации таких социально значимых объектов как областная детская клиническая больница, где требуется реконструкция на 750 млн рублей. Также небходимы средства на возведение и реконструкцию восьми школ, четырех детских садов и двух поликлиник в крупных городах области», — подчеркнул Радаев.

Также он добавил, что остро нуждаются в капитальном ремонте 147 школ, более 160 млн рублей требуется на реставрацию здания Саратовского театра оперы и балета, сложная ситуация с изношенностью зданий сельских школ искусств.

«Предлагаем включить их в нацпроект «Культура», — заключил губернатор и отметил, что «обращаясь за федеральной поддержкой местные власти не снимают с себя ответственность за решение ключевых региональных проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации проходят Дни Саратовской области. На 456-м заседании верхней палаты российского парламента выступили губернатор Радаев и глава областной думы Александр Романов.