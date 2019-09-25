Москва, , 14:18 — REGNUM В Москве вырос оборот магазинов онлайн-торговли, сообщил ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

В первом полугодии 2019 года оборот составил 88,2 млрд рублей, что на 20% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

По словам вице-мэра, онлайн-ритейл занимает около 6% в общем обороте столичных предприятий розничной торговли.

«Однако эта цифра не учитывает оборот торговых компаний, чей основной вид деятельности не обозначен как интернет-торговля, но они при этом активно используют онлайн-продажи. С учетом этих факторов, у этого сегмента большой потенциал роста, его доля на рынке розницы будет увеличиваться», — отметил он.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов рассказал ИА REGNUM, что московский рынок онлайн-торговли крупнейшие в России и занимает около четверти всех продаж.

«Охотнее всего онлайн-магазинами пользуются граждане в возрасте 30−40 лет: к этой возрастной категории относится треть покупателей онлайн-магазинов Москвы. Самыми востребованными товарами в интернет-магазинах являются цифровая и бытовая техника, обувь, одежда, продукты», — пояснил он.