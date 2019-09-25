Москва, , 14:18 — REGNUM Есть более значимые поводы обсуждать сотрудничество России с Украиной, чем «знаки внимания» бывших чиновников сопредельных государств, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя слова бывшего министра транспорта Украины Евгения Червоненко о «плохой России».

«Экс-министр затронул одну из актуальных для Украины тем, а именно, что Польша сократила украинским перевозчикам количество разрешений на транзит грузов через ее территорию. Однако, вопреки заблуждениям министра, «заработать на России» сейчас тоже вряд ли получится.

Россия не только сокращает использование украинской территории для своего транзита — строит альтернативные газопроводы, обходные железнодорожные пути, развивает альтернативные экспортные портовые мощности, но и ухудшает условия для транзита грузов из Украины в страны СНГ.

Здесь действует, например, Указ президента «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации».

Этот документ от 2016 года (с последующими дополнениями) установил разрешительный порядок транзита грузов только через территорию Белоруссии и только в опломбированном виде и при наличии средств слежения.

Также ввел прямой запрет на автомобильные и железнодорожные перевозки товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, отличные от нуля, и товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный правительством РФ.

Вопреки надеждам бывшего чиновника из бывшей команды Юлии Тимошенко, до урегулирования политических противоречий между странами вряд ли украинские перевозчики могут рассчитывать в России на режим наибольшего благоприятствования», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил: «Сейчас Украина закрыта, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит».

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