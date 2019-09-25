Милан, Италия, , 14:10 — REGNUM С 1 октября для домохозяйств Италии будут повышены цены на электричество и газ, передает Italia Oggi в среду, 25 сентября.

Для среднестатистической семьи цена на электричество вырастет на 2,6%, на газ — на 3,9%.

В числе причин подорожания указываются сезонные факторы и «некоторые ограничения на доступ к европейским транзитным газопроводам».

По итогам 2019 года средние годовые расходы итальянской семьи на электричество оставят 559 евро, на газ — 1107 евро.