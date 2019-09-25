Рига, , 14:09 — REGNUM

Пенсии по старости в Латвии с 1 октября будут проиндексированы, однако повышение у всех пенсионеров будет различным, сообщает сегодня, 25 сентября, латвийский портал общественного вещателя LSM. Увеличена будет вся пенсия или её часть, которая не превышает 420 евро, сказала Latvijas Radio министр благосостояния Рамона Петравича.

Максимальное увеличение составит 45 евро. «Если пенсия составляет 420 евро, она вся будет проиндексирована. Если выше — то проиндексируется только часть до 420 евро, а то, что выше — нет», — заявила министр.

Для некоторых категорий пенсионеров будет введено исключение. Пенсию проиндексируют в полном размере бывшим ссыльным, инвалидам первой группы и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Для индексации пенсий в бюджете запланировано потратить 207 млн евро.