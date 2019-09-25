Вильнюс, , 14:05 — REGNUM Рост экономики Литвы в 2020 году составит 2,5%, что будет значительно скромнее показателей этого года, объявил сегодня, 25 сентября, Банк Литвы (Центробанк) представляя экономический прогноз на следующий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам руководителя службы финансово-экономической стабильности ЦБ Литвы Гедиминаса Шимкуса, на экономику Литвы неизбежно повлияет экономическое напряжение в мире. При этом он выразил удивление, что до этого экономика Литвы была устойчива, однако экономические потрясения неизбежно затронут и Литву.

По его словам, пессимистично на дальнейшее развитие экономики в Литве смотрят как эксперты, так и финансовые рынки.