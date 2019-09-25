Москва, , 14:02 — REGNUM После реализации ряда проектов, направленных на модернизацию транспортной инфраструктуры, Саратов может стать опорным транспортным узлом международного значения. Об этом заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев в ходе «Часа субъекта» на 456-м заседании Совета Федерации.

Он напомнил, что проект строительства нового моста через Волгу в Саратове, ранее было предложено включить в Комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры до 2024 года.

«Современное сооружение позволит снять транспортную напряженность с агломерации Саратов-Энгельс для максимального использования международного транспортного коридора «Север-Юг», — отметил глава области. Сумма капитальных затрат на объект превысит 70 млрд рублей.

Вместе с главным инфраструктурным объектом региона аэропортом «Гагарин» и строительством западного обхода саратовского железнодорожного узла, инвестиции составят 60 млрд рублей, к проекту область приступит в 2020 году создаются серьезные предпосылки для развития мощной транспортной и логистической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее транспортные проекты Саратовской области обсуждались на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. В обсуждении актуальных вопросов принял участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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