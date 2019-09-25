Красноярск, , 14:01 — REGNUM В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM 25 сентября в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, в регионе обмолочено 630 тыс. га, что составляет 69% от плана.

Красноярские аграрии к 25 сентября намолотили 1,7 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26,7 ц/га.

В 2018 году на аналогичную дату аграрии собрали с площади 593 тыс. га (63% от плана) 1,4 млн тонн зерна. Урожайность также была меньше — 23,3 ц/га.

Продолжается в крае и кормозаготовительная кампания. Обеспеченность кормами уже составляет более 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Красноярского края намолотили первый миллион тонн зерна к 12 сентября.

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