Оренбург, , 13:56 — REGNUM В Оренбургской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» разработан комплекс мер по увеличению объёма экспорта услуг. Документ стал результатом совместной работы четырех министерств: минздрава, минэка, микульта и минспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей региона.

В Оренбуржье выявлены экспортно-ориентированные предприятия и организации области по сферам и видам оказываемых услуг, проведён мониторинг их деятельности, установлен имеющийся потенциал и возможные точки роста объемов экспорта услуг, определена возможность оказания содействия в получении мер государственной поддержки и всестороннее их позиционирование.

Так, для привлечения в регион иностранных граждан с туристическими, оздоровительными, познавательными целями проводится работа по формированию нормативно-правовой базы региона для финансового регулирования взаимоотношений между государственными и частными медицинскими организациями, туристическими и страховыми организациями, медицинскими агентами. В настоящее время ведётся разработка регионального туристического бренда с применением современных методов продвижения. Его уникальность будет заключаться в том, что в рамках тура выходного дня можно познакомиться с объектами, имеющими мировую ценность, с природными особенностями, историей и культурой России через призму Оренбургской области.

«Планируется, что популяризация деятельности оренбургских экспортеров услуг будет осуществляться посредством их участия в международных конгрессно-выставочных, культурно-массовых мероприятиях, реверсных бизнес-миссиях, а также информационном сопровождении в средствах массовой информации», — отметили в минкультуры Оренбуржья.