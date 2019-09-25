Бишкек, , 13:52 — REGNUM Нужно прививать школьникам привычку есть фасоль. Об этом заявил депутат Азамат Арапбаев на заседании парламента Киргизии, посвященном вопросам школьного питания, передает пресс-служба законодательного собрания.

«Из этой культуры можно приготовить большое количество разнообразных и вкусных блюд, которые придутся по вкусу и нашим детям», — сказал он.

Читайте также: Благодаря помощи России учащиеся 503 школ Киргизии получают горячие обеды

По словам народного избранника, в Таласской области Киргизии местные аграрии выращивают много фасоли, которая обладает многими элементами, необходимыми для правильного развития детей.

«В этом решении есть плюс и для производителей фасоли, которые смогут реализовать большие объемы своей продукции через гарантированный государственный заказ», — подытожил парламентарий.

Читайте также: Власти Киргизии пообещали помощь производителям фасоли