Бишкек, , 13:49 — REGNUM Горячее питание для учащихся младших классов организовано в 1371 школе Киргизии. К 2023 году все 2265 школ станут участниками этой госпрограммы. Об этом заявила председатель профильного комитета республиканского парламента, депутат Гулкан Молдобекова, выступая на заседании законодательного собрания.

В свою очередь депутат Жыргалбек Турускулов отметил, что выделяемых государством 7 — 14 сомов (6,5 — 13 рублей) в день на горячий обед для школьника слишком маленькая сумма, которой недостаточно, чтобы обеспечить детям качественное питание.

Также парламентариипредложили обязать руководство общеобразовательных учреждений приобретать только местные продукты питания и отказаться от принципа госзакупок «покупать самое дешевое» для школьных столовых, отдавая предпочтение более качественным продуктам.

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