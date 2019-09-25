Минск, , 13:48 — REGNUM «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в августе 2019 г. составила 1117,8 рубля», — проинформировал 24 сентября Национальный статистический комитет Белоруссии.

В пересчёте по курсу Нацбанка Белоруссии (по состоянию на 31 августа) указанная Белстатом сумма в 1117,8 бел.руб. эквивалентна примерно $533 или 35,4 тысяч российских рублей.

Напомним, сумма в $500 средней зарплаты в Белоруссии давно стала мемом. В ходе президентской кампании 2010 года Александр Лукашенко обещал поднять уровень средней зарплаты до $500 в эквиваленте и его приказ был выполнен директивными методами. После этого грянул острый социально-экономический кризис, сопровождавшийся обеднением широких слоёв населения и кратным падением курса «зайчика».

Теперь Лукашенко снова поднимает вопрос о средней зарплате в $500, хотя ранее заявлял цель вывести население на среднюю зарплату в $1000. По словам Лукашенко, ещё несколько лет назад зарплаты по $600 и больше получали доярки.