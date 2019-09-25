Гаага, Нидерланды, , 13:39 — REGNUM 24 сентября в Гааге прошло первое заседание Совместного комитета по вопросам экономического сотрудничества Южной Кореи и Нидерландов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавил координатор по вопросам экономики МИД Юн Га Хён.

Известно, что в рамках заседания стороны договорились укрепить торговые отношение и увеличить объем взаимных инвестирования в рамках соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и Европейским Союзом.

Так же представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в сфере «умных городов», «умных ферм», использования возобновляемых источников энергии, а также обсудили пути сотрудничества по борьбе с изменениям климата и защите и охране морской среды.

Напомним, что Южная Корея и Нидерланды договорились о создании Совместного комитета по вопросам экономического сотрудничества на двустороннем саммите 27 сентября 2016 года.