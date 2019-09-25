Будапешт, , 13:45 — REGNUM Около 60% иностранцев, желающих жить и работать в Вернгии — это граждане Украины, сообщил 24 сентября ресурс mfor.hu.

Всего заявки на получение вида на жительство с целью трудоустройства в Венгрии подали 29 378 граждан Украины. Всего к концу года иностранцами будет подано около 75 тыс. заявок.

В издании отмечают, что граждане Украины, в отличие от представителей других стран, легко интегрируются в венгерский рынок труда.

Как сообщало Radio Praha, граждане Украины составляют около 80% нелегальных мигрантов в Чехии, а количество граждан Украины в Чехии превышает количество граждан соседней Словакии.

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