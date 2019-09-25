История вопроса

Счётная палата РФ является высшим постоянно действующем органом внешнего государственного контроля (аудита), действует на основе соответствующего федерального закона - №41-ФЗ. Счётная палата является контрольным органом Федерального Собрания (Государственной думы и Совета Федерации), но не является его структурным подразделением и формально не относится к законодательной, исполнительной или судебной ветви власти.



Счётная палата осуществляет оперативный контроль за исполнением федерального бюджета, за состоянием внутреннего и внешнего долга, за использованием кредитных ресурсов, за внебюджетными фондами, за поступлением в бюджет средств от управления федеральной собственностью. Также Счетная палата контролирует банковскую систему, включая Банк России, проводит проверки и ревизии, проводит экспертизу, дает заключения в том числе на законопроекты.



Сюжет включает новости о Счётной палате, комментарии и высказывания о ее работе и полномочиях, кроме того, сюжет содержит материалы проверок. Также сюжет включает новости работы региональных Счётных палат.