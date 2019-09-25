Москва, 25 сентября 2019, 13:50 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) является абсолютно мертвым органом, заявил президент Сбербанка Герман Греф 25 сентября на международном конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в Москве.
Глава Сбербанка заявил, что организации, подобные МВФ, могут самостоятельно меняться и должны умереть.
«МВФ — абсолютно мертвый орган, на мой взгляд», — добавил Герман Греф.
Как сообщает ИА REGNUM, ИНТОСАИ была создана в 1953 году. Она объединяет высшие органы финансового контроля в странах ООН. В нее входит 194 высших органа финансового контроля. Они являются главными внешними аудиторами ООН.