Рим, , 13:18 — REGNUM Бюджетный маневр нового правительства Италии обойдется в 30 млрд евро, из которых 23 млрд евро будут потрачены на продление моратория на повышение НДС, сообщает La Repubblica в среду, 25 сентбяря.

Власти попросят Еврокомиссию отклониться от заданных параметров дефицита бюджета на 0,6% ВВП, или на 10,8 млрд евро. Дефицит бюджета составит 2−2,1% ВВП.

Общий госдолг Италии к концу года составит 134,6% ВВП, и власти намерены в 2020 году по крайней мере не повышать его.