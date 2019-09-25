Бишкек, , 13:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии планирует перевести государственные медицинские учреждения на самофинансирование. Об этом заявил представитель минздрава Кубанычбек Калмаматов, выступая на круглом столе, — передает «24.kg».

По словам чиновника, первыми в качестве пилотного проекта на хозрасчет переведут три больницы — отделение офтальмологии Национального госпиталя, Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов, а также Национальный хирургический центр.

При этом Калмаматов отметил, что министерство не намерено упразднять финансирование, предоставляемое на лечение пациентов фондом обязательного медицинского страхования и фондом высоких технологий.

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