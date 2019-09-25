Барнаул, , 13:08 — REGNUM Подготовка к прохождению от отопительного сезона в неимоверными сложностями проходит в Змеиногорском районе Алтайского края. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на заместителя главы администрации района по оперативным вопросам Алексея Пригородова, до 25 сентября в муниципалитете не было ни тонны угля.

По словам чиновника, несмотря на то, что первые 1,5 тысячи тонн топлива начинают завозить из соседнего Третьяковского района, срыв отопительного сезона не исключён. Из-за долгов перед энергетиками были обесточены 17 котельных, большая их часть до сих пор не работает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле и Бийске отопительный сезон стартовал сегодня, 25 сентября, в Заринске это произошло 17 сентября. Ранее сибирский полпред Сергей Меняйло в ходе совещания по подготовке к зиме сибирских регионов, отмечал, что отставания по плановым показателям подготовки этих объектов отмечаются в ряде населённых пунктов Хакасии, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской и Кемеровской областей.

Читайте также: В Алтайском крае за долги отключены более 300 котельных

Читайте также: Ряд сибирских регионов не успевают в подготовке жилья к зиме