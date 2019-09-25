Омск, , 13:05 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Омской области за январь — июль 2019 года составила 34 212 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

При этом Омская область по этому показателю оказалась в тройке аутсайдеров среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). Ниже средняя зарплата только в Республике Алтай (31 892 рубля) и в Алтайском крае (26 728 рублей).

Читайте также: Средняя зарплата в Красноярском крае — самая высокая в СФО

Как сообщало ИА REGNUM, самая высокая средняя зарплата, по данным статистиков, зафиксирована в Красноярском крае (48 763 рубля). В целом по СФО средняя заработная плата за указанный период составила 39 916 рублей.

Читайте также: Средняя зарплата в Хакасии приблизилась к 40 тыс. руб