Сеул, , 13:04 — REGNUM В Сеуле проходит 51-я корейско-японская конференция бизнесменов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей двух стран проходит в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Seoul в период с 24 по 26 сентября.

Известно, что с южнокорейской стороны во встрече принимают участие 203 человека, включая представителей CJ Group, Poongsan Corporation, SeAH Steel Corporation, Shinhan Financial Group, Samsung Electronics.

А с японской — 102 человека, включая представителей Mitsubishi Corporation, Nomura Holdings, Sumitomo Corporation.

Кроме того, на встречу бизнесменов также были приглашены министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Южной Корее Ясума Нагамине.

Корейско-японская конференция бизнесменов — конференция, проводимая представителями правительства двух стран с 1969 года. Известно, что это первая встреча представителей Японии и Южной Кореи в 2019 году после введения экспортных ограничений Токио.