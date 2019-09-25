Киев, 25 сентября 2019, 12:58 — REGNUM Украина начала закупки электроэнергии у Белоруссии и отказалась от формулы «Роттердам+», что нанесло удар по интересам бизнесмена Рината Ахметова (собственник крупнейшей частной энергетической корпорации ДТЭК, которая контролирует восемь ТЭЦ). Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил приближенный к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Андрей Пальчевский.
При этом он считает, что власти имеют право проводить «национализацию» предприятий. Пальчевский напомнил, что выведенные в офшоры предприятия украинских олигархов уклоняются от уплаты налогов в госбюджет.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября украинская госкомпания «Нафтогаз Украины» проинформировала о начале закупок электроэнергии у компании «Белэнерго». Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед», а также на балансирующем рынке. Таким образом, Украина импортирует более дешевую электроэнергию из Словакии и Белоруссии.