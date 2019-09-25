Киев, , 12:58 — REGNUM Украина начала закупки электроэнергии у Белоруссии и отказалась от формулы «Роттердам+», что нанесло удар по интересам бизнесмена Рината Ахметова (собственник крупнейшей частной энергетической корпорации ДТЭК, которая контролирует восемь ТЭЦ). Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил приближенный к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Андрей Пальчевский.

«Сейчас как-то начали с Ахметова. Вроде начали с Ахметова. Электроэнергию начали из Беларуси (импортировать — ред.) в рожу Ахметову. Закрыли схему Роттердам. А хотелось бы, чтобы расчехлили всех одновременно», — сказал Пальчевский.

При этом он считает, что власти имеют право проводить «национализацию» предприятий. Пальчевский напомнил, что выведенные в офшоры предприятия украинских олигархов уклоняются от уплаты налогов в госбюджет.

«А почему нет? Все было придумано жлобами, которые украли у нас будущее: только приватизированные предприятия эффективно управляются, они платят налоги — чушь. Все было сделано ровно наоборот… Набрали в банках наших с вами денег, оплатили реконструкцию и начали получать прибыль… Что мы получаем? Мы получаем с гулькин нос, который заходит в бюджет», — напомнил Пальчевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября украинская госкомпания «Нафтогаз Украины» проинформировала о начале закупок электроэнергии у компании «Белэнерго». Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед», а также на балансирующем рынке. Таким образом, Украина импортирует более дешевую электроэнергию из Словакии и Белоруссии.