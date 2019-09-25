Ташкент, , 12:58 — REGNUM Французская компания Veolia Environment получит в управление систему теплоснабжения Ташкента, сообщает 25 сентября издание Kun. uz со ссылкой на министерство финансов республики.

В рамках проекта планируется модернизировать городскую систему теплоснабжения до международного уровня технического и экологического стандарта. Кроме того, французская компания внедрит современные информационные системы для учета выработки и реализации энергетических ресурсов.

Компания Veolia Environment получит также в управление системы очистки и водоснабжения Ташкента. Соглашение рассчитано на 25 лет. Совокупный оборот предприятия составит 1,5 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Ташкенте между представителями французской компании Assystem Engineeringand Operation Services S.A.S. и АО «Узэнергоинжиниринг» подписано соглашение о создании совместного предприятия по проектированию электрических сетей.

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