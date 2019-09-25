Москва, , 12:58 — REGNUM Экономическое развитие Дальнего Востока можно простимулировать инфраструктурными проектами и развитием социальной и образовательной сферы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

«При развитии Дальнего Востока нужно не только концентрироваться на проектах в сфере добычи и каких-то новых производствах. Главное, что сейчас немного ускользает из приоритетов — это, конечно, в первую очередь создание комфортных условий для жизни приморцев», — заявил Орешкин.

По его мнению, если бы Дальневосточный федеральный университет, например, поднял свою позицию в федеральных рейтингах, а во Владивостоке улучшили условия для жизни, это бы вызвало значительный приток населения из других регионов.«Мы видим отрицательную динамику населения, она сохраняется, и моё мнение, что строительством дополнительной горнообогатительной фабрики эту проблему не решить. Это, конечно, очень важно — это доходы и возможности для развития. Но главное — это качество жизни для приморцев, в том числе в таких крупных городах, как Владивосток»