Москва, 25 сентября 2019, 12:55 — REGNUM США дошли до предела эмиссии доллара и поняли, что печатать его дальше уже невозможно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решения президента США Дональда Трампа не выделять Украине финансовой помощи до тех пор, пока страны Европы тоже не возьмут на себя часть этих расходов.
При этом Вассерман уточнил, что хотя основным выгодоприобретателем от государственного переворота на Украине в 2014 году стали именно США, политическую ответственность за это взяли именно европейцы. Сейчас же Трамп, по мнению эксперта, хочет, чтобы Европейский союз в дополнение к политической ответственности за совершение государственных переворотов на Украине взял на себя ещё и экономическую ответственность. Таким образом глава Белого дома рассчитывает добиться не только косвенного ослабления ЕС, но и нанести ему прямой экономический ущерб.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, сказанным им 24 сентября по приезде в штаб-квартиру ООН, Украина не получит финансовой помощи от США до тех пор, пока страны Европы не начнут участвовать в этих расходах. По мнению президента США, Франция, Германия и другие страны также должны участвовать в поддержке Украины. Также отметим, что ранее он уже заморозил 400 млн финансовой помощи Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп выдвинул Европе новый ультиматум. Теперь по Украине