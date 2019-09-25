Москва, , 12:55 — REGNUM США дошли до предела эмиссии доллара и поняли, что печатать его дальше уже невозможно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решения президента США Дональда Трампа не выделять Украине финансовой помощи до тех пор, пока страны Европы тоже не возьмут на себя часть этих расходов.

«Ну, денег действительно жалко, потому что печатать их до бесконечности невозможно, — сказал Вассерман. — Это в конечном счёте ударит по американской экономике. И то, что Трамп сейчас пытается возродить внутриамериканское производство, вместо того чтобы продолжать экспорт доллара, это как раз следствие того, что американцы уже добрались до предела безнаказанного печатания денег и, пожалуй, даже прошли далеко за этот предел. Так что денег жалко. Но дело не только в этом. В рамках большинства современных экономических моделей именно Европейский Союз — главный экономический конкурент США. И большая часть американской политики последних десятилетий нацелена как раз на то, чтобы ослабить Европейский союз».

При этом Вассерман уточнил, что хотя основным выгодоприобретателем от государственного переворота на Украине в 2014 году стали именно США, политическую ответственность за это взяли именно европейцы. Сейчас же Трамп, по мнению эксперта, хочет, чтобы Европейский союз в дополнение к политической ответственности за совершение государственных переворотов на Украине взял на себя ещё и экономическую ответственность. Таким образом глава Белого дома рассчитывает добиться не только косвенного ослабления ЕС, но и нанести ему прямой экономический ущерб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, сказанным им 24 сентября по приезде в штаб-квартиру ООН, Украина не получит финансовой помощи от США до тех пор, пока страны Европы не начнут участвовать в этих расходах. По мнению президента США, Франция, Германия и другие страны также должны участвовать в поддержке Украины. Также отметим, что ранее он уже заморозил 400 млн финансовой помощи Украине.

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