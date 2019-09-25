Владикавказ, , 12:50 — REGNUM На Северном Кавказе продолжится реализация проекта создания туристического кластера. К трем уже имеющимся курортам добавится еще один — всесезонный горно-рекреационный комплекс «Мамисон» в Северной Осетии. В настоящее время уже получены заключения государственных экспертиз на инженерные сети на этом курорте. Об этом 24 сентября сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев в ходе заседания совета при полпреде президента РФ в СКФО.

«Что касается непосредственно объектов на территории горно-рекреационного комплекса, то в марте следующего года завершится формирование проектно-сметной документации. <…> После подготовки всей необходимой документации начнём строительство», — цитирует Чеботарева пресс-служба главы РСО-Алании.

По его словам, уже имеются договоренности об этом, протокол, согласно которым ведутся работы.

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Напомним, проект курорта «Мамисон» в Алагирском районе Северной Осетии реализуется с 2013 года. В целях развития строительства была создана особая экономическая зона, однако после принятия решение о приостановке реализации проекта «Мамисон» в 2014 году, закрыли и ОЭЗ.

В 2019 году Северной Осетии выделили из федерального бюджета 100 млн рублей на проведение работ по возобновлению на территории курорта режима особой экономической зоны.