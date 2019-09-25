Москва, , 12:47 — REGNUM Сокращение персонала, по планам российских компаний, происходит во втором квартале во многих отраслях, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман, комментируя возможные массовые сокращения граждан РФ до конца сентября.

«Росстат фиксирует, что из намеченного высвобождения 51,6 тыс. сотрудников наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства — 12,6 тыс. человек или 24,4%. Следом идут госслужащие — отрасль госуправления, соцобеспечения, военной безопасности — 7,7 тыс. человек (14,9%), а также работники образования — 5,2 тыс. человек (10,1%).

В строительной сфере ожидают увольнения 3,7 тыс. рабоников (7,2%). В здравоохранении и соцуслугах — 3,1 тыс. человек (6%). Примерно по 2 тыс. сотрудников недосчитаются организации в финансовой и страховой деятельности; науке; транспортировке и хранении; сельском и лесном хозяйстве; связи и информации.

Наибольшие сокращения в промышленности связаны с несколькими основными причинами. С одной стороны, такая тенденция традиционна в последние десятилетия из-за внедрения новых технологий.

Но кроме того, весомый вклад в эти явления вносит снижение реальных доходов населения и соответственно, платёжеспособного спроса. В таких условиях менее востребована продукция, есть и необходимость, и возможность сокращения персонала для снижения издержек.

Данные причины во многом объясняют и увольнения в сфере услуг, в строительстве. У «бюджетников» и госслужащих свои проблемы — оптимизация бюджетных расходов.

Но как бы то ни было, Росстат отмечает, что указанные масштабы высвобождения персонала — самые малые за последние годы. Во втором квартале 2016 г. предприятия и организации планировали сократить 78,5 тыс., чел.; в 2017 г — 58,2 тыс.; в 2018 г. — 57,1 тыс.

В целом на экономику и безработицу данный процесс не оказывает значимого влияния. В стране численность рабочей силы — 75,6 млн человек. И увольнение 51,6 тыс. работников составляет лишь 0,07% от этого количества.

Кроме того, такое явление ещё менее заметно для рынка труда из-за общего демографического снижения количества трудоспособного населения», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, компании до конца сентября планируют сократить, как минимум, 51,6 тыс. человек.

Читайте также: СМИ: Около 52 тыс. граждан РФ ждет увольнение до конца сентября