Красноярск, 25 сентября 2019, 12:44 — REGNUM Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».
«Крайне острой остается проблема лесных пожаров. Только в текущем году огнём уничтожено почти девять миллионов гектаров леса», — приводит слова Чайки генпрокуратура РФ.
По словам генпрокурора, наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Красноярском, Хабаровском краях, Амурской и Иркутской областях.
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Согласно информации Счётной палаты, ежегодный ущерб от пожаров достигает десятков миллиардов рублей. В то же время в большинстве субъектов состояние сил и средств пожаротушения не соответствует нормативным требованиям, не сформирована система предупреждения.
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Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура известила о том, что ей известны факты волокиты при решении вопросов, связанных с тушением пожаров.
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Напомним, красноярские массмедиа сообщили о прибытии в регион Юрия Чайки 24 сентября.
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