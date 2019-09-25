Киев, , 12:40 — REGNUM «Украина подпишет с Россией долгосрочный транзитный газовый договор на выгодных для себя условиях, сохранив прибыль от транзита российского газа». Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Он призвал Киев поблагодарить Данию за то, что она блокирует прокладку «Северного потока-2» и Польшу, которая выиграла дело в Европейском суде, который ограничил «Газпрому» объемы прокачки газа по газопроводу OPAL.

«Украина получила прекрасный козырь, поскольку Польша отстояла интересы в Европейском суде. Теперь Россия просто вынуждена заключать договор с Украиной и при этом не краткосрочный как ранее предлагалось на один год, а скорее всего на условиях ЕС — 10 лет или пятилетний… Украина совершенно спокойно заключит долгосрочный контракт с хорошей ценой. При этом будет иметь те же деньги, что имела до сих пор. Мы должны благодарить Польшу за то, что она подыграла Украине и естественно Данию», — сказал Дорошенко.

По его словам, Киев заинтересован получить не 25-процентную скидку от «Газпрома», а «хорошую цену» на российский газ, «которая будет зафиксирована в контракте». Дорошенко также выразил уверенность в том, что в 2020 году Кремль уже не будет перекрывать газовый транзит по украинской газотранспортной системе.

«Кран перекрыть тяжело. Думаю, этот сценарий мы не увидим… На сегодня такой вероятности уже нет. Мы увидим заключенный контракт. Сейчас вопрос условий. Это впервые за долгие годы тот случай, что Украина долго тянула и время, которое тянула Украины, сыграло нам на пользу. Мы видим, что условия только улучшаются. До конца года негативных факторов, которые могут повлиять на договор между Украиной и Российской Федерацией при посредничестве Европейского Союза практически нет», — добавил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что консультации «прошли очень конструктивно». Украинская сторона настаивает на подписании транзитного договора сроком на 10 лет. Минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров.