Киев, 25 сентября 2019, 12:40 — REGNUM «Украина подпишет с Россией долгосрочный транзитный газовый договор на выгодных для себя условиях, сохранив прибыль от транзита российского газа». Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.
Он призвал Киев поблагодарить Данию за то, что она блокирует прокладку «Северного потока-2» и Польшу, которая выиграла дело в Европейском суде, который ограничил «Газпрому» объемы прокачки газа по газопроводу OPAL.
По его словам, Киев заинтересован получить не 25-процентную скидку от «Газпрома», а «хорошую цену» на российский газ, «которая будет зафиксирована в контракте». Дорошенко также выразил уверенность в том, что в 2020 году Кремль уже не будет перекрывать газовый транзит по украинской газотранспортной системе.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что консультации «прошли очень конструктивно». Украинская сторона настаивает на подписании транзитного договора сроком на 10 лет. Минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров.