Москва, , 12:37 — REGNUM В рамках национального проекта по развитию среднего и малого предпринимательства будут предприняты меры по облегчению доступа к финансированию крымского бизнеса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 сентября заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

«В рамках нацпроекта малого и среднего предпринимательства по Крыму уделено отдельное внимание — выделен дополнительный 1 млрд рублей на микрофинансовые организации и ещё 1 млрд рублей докапитализировано на вновь создаваемые лизинговые компании, которые будут предоставлять средства предпринимателям-крымчанам под 6% лизинг отечественного оборудования и 8% лизинг иностранного оборудования», — заявил Орешкин.

«Проблема с доступом к финансированию в Крыму из-за неразвитости банковской системы очевидна и понятна», — признал он.