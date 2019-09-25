Москва, , 12:37 — REGNUM Зерно и рыба станут основой экспорта России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.

«Самообеспеченность дает возможности укреплять позиции на международных рынках… В 2019 году мы планируем поставить на внешние рынки продукции на 24 млрд долларов. Нашими ключевыми позициями остаются зерно и рыба», — сказал Патрушев.

Но страна не ограничивается экспортом только сырья.

«Большое внимание сегодня уделяется продуктам с высокой добавленной стоимостью», — заверил министр.

Активнее поставляются за рубеж кондитерские изделия (Китай) и молочная продукция.