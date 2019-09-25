Москва, , 12:36 — REGNUM На фоне того, что производственные мощности атакованного завода Саудовской Аравии восстанавливаются быстрее чем многие ожидали, нефть вновь корректируется к уровню в $60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С одной стороны, это наводит на мысль, что при серьезных повреждениях Саудовская Аравия не смогла бы так быстро восстановить атакованный завод.

C другой стороны, атака на НПЗ Абкаик может существенно затянуть процесс IPO Saudi Aramco. При этом Саудовская Аравия не хочет портить отношения с будущими клиентами и рассчитывает на то, что капитализация Saudi Aramco достигнет $2 трлн.

Снижению нефтяных котировок также способствует увеличение недельных запасов нефти, после публикации данных от Американского института нефти (API).

В этой связи следует ожидать, что сегодня данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) также выйдут положительными, что еще больше может оказать давление на нефтяные котировки.

У рынка нефти нет четких сценариев роста, если не считать сокращение добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. Скорее всего инвесторы ожидают, что будет предпринято на декабрьском заседании стран ОПЕК, а также урегулирование торгового конфликта между США и Китаем.

Китай медлит с данным вопросом поскольку питает надежду, что Дональд Трамп не будет переизбран. С другой стороны, такая позиция создает определенные риски для мировой экономики. Поскольку негативный эффект от торговых войн существенно замедляет темпы экономического развития не только тех стран, кто принимает участие в торговой войне, но и остальные стран.

Учитывая, что рынок нефти пока не имеет четких стимулов роста, то следует ожидать продолжение снижения котировок до уровня в $60.36 за баррель нефти марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI может снизиться до $56 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть «соскользнули» вниз