Москва, , 12:31 — REGNUM После ралли 24 сентября российская валюта торгуется в режиме коррекции, причем медвежий откат набирает обороты в ходе торгов 25 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Доллар снова обосновался над уровнем 64 руб., достигнув дневного минимума в районе 64,30 руб. Евро тем временем вернулся выше отметки 70 руб. и уже отметился в области 70,75 руб. Причем на рынке Форекс единая валюта находится под давлением, что указывает на ослабление позиций нашей валюты в целом.

Участники рынка решили воспользоваться недавним рывком «россиянина» и теперь фиксируют прибыль на привлекательных уровнях. Предлогом для отката послужило снижение котировок нефти, которые 24 сентября потеряли 3,3% и уже достигли отметки $61 за баррель сорта Brent.

Сегодня экспортеры выплачивают основные налоги, но, похоже, они заранее запаслись рублевой ликвидностью, соответственно, этот фактор уже не оказывает существенной поддержки нашей валюте.

Против рубля также играет общее уклонение от рисков на мировых финансовых рынках из-за ужесточения риторики Трампа в отношении Китая, а также на фоне назревающего в Штатах политического кризиса — президенту хотят объявить импичмент.

В этих условиях спасти положение российской валюты может возобновление роста нефти в случае обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где сейчас наступило некоторое затишье.

Продолжение текущих тенденций откроет доллару дорогу к 100-дневной скользящей средней в области 64,50 руб.», — полагает эксперт.

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