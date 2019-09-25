Москва, , 12:31 — REGNUM Погодные условия и чрезвычайные ситуации приводят к серьезному ущербу сельскому хозяйству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Свои коррективы в работу аграриев, к сожалению, вносит погода. На сегодня режим ЧС объявлен в 18 регионах», — заявил Патрушев.

По его словам, такие погодные условия и стихийные бедствия ведут к гибели продукции, что не может не привести к убыткам в области сельского хозяйства.

«По нашей оценке, площадь гибели сельхозкультур превышает 1 млн гектар. Сумма ущерба может составить порядка 11 млрд рублей», — отметил Патрушев.