Сеул, , 12:29 — REGNUM В 2020 году минимальная ставка заработной платы в Южной Корее будет повышено до 10 523 вон в час. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

По их словам, по сравнению с текущем годом минимальная ставка будет повышена на 3,7%.

Специалисты отмечают, что средняя заработная плата семьи, состоящей из трех человек, при нагрузке в 209 часов составит 2 199 307 вон (~$1834,36) в месяц.

Известно, что новая система оплаты труда вступит в силу с 1 января 2020 года.

Известно, что с увеличением прожиточного минимума в столице увеличится и уровень бедности. В 2015 году в стране считались бедными люди, получающие доход ниже 50% медианного, в 2016 году — ниже 52%, в 2017 году — ниже 54%, в 2018 году — ниже 55%, в 2019 году — ниже 58%.

Отметим, что в государствах Европы и ОЭСР бедными считаются люди, получающие доход ниже 60% медианного.