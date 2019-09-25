Нальчик, , 12:26 — REGNUM Для полного обеспечения автотранспортом службы скорой помощи Кабардино-Балкарии требуется еще 60 машин. Об этом 24 сентября заявил врио главы республики Казбек Коков.

«Сегодня у нас есть потребность в 60 автомашинах, чтобы все машины были [сроком эксплуатации] менее трех лет», — цитирует руководителя региона ТАСС.

По словам Кокова, в 2018 году республика получила 33 автомобиля для обновления автопарка скорой помощи. В 2019 году по программе поддержки отечественного автопрома Кабардино-Балкарии выделено еще 13 машин.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, поступили уже восемь автомашин: два реанимобиля класса С и шесть машин скорой помощи «ГАЗель NEXT». Они переданы Центру медицины катастроф, межрайонной многопрофильной больнице и в медучреждения Баксанского, Зольского, Майского, Прохладненского и Эльбрусского районов. До конца года ожидается поставка еще пяти машин.