Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM Совокупный долг муниципальных предприятий городских округов в Свердловской области перед энергетиками составляет 7,9 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Из них долги за поставку тепла составляют 4,29 млрд рублей, а за электроэнергию — 3,62 млрд рублей. Среди крупных должников (свыше 100 млн рублей) муниципальные и коммунальные предприятия Ивделя, Кушвы и Североуральска. Также крупные долги у МУПов Нижней Салды и Режа.

Как сообщало ИА REGNUM, долги муниципального коммунального предприятия Невьянска стали причиной уголовного преследования организации. В отношении неё возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

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